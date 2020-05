Vďaka novej anonymnej Krízovej linke pomoci pomáhame ľuďom v čase pandémie nonstop

Dnes je to už týždeň, odkedy sme v IPčku spustili špecializovanú, bezplatnú a anonymnú linku pomoci pre potreby situácií súvisiacich s Covid-19. A dnes je to už týždeň, odkedy sa v IPčku sa vlastne zmenilo úplne všetko.

V čase pandémie pomáhame všetkým, nielen mladým ľuďom, ako je to pre psychológov z občianskeho združenia IPčko typické.

Novinkou je rozšírená ponuka foriem pomoci a kanály, cez ktoré sa s nami možno spojiť. Dostupní sme štandardne cez chat, e-mail, ale ľuďom, ktorí prežívajú náročné chvíle v čase pandémie COVID-19 ponúkame pomoc a podporu cez nové služby, a to video poradenstvo a telefón s bezplatným číslom 0800 500 333. A v neposlednom rade, do našich odborných radov sa pridalo niekoľko ďalších úžasných psychoterapeutov, psychológov, sociálnych pracovníkov a koučov, ktorí pomáhajú dobrovoľnícky, bez nároku na odmenu.

Donedávna nás bolo „len“ 60 dobrovoľníckych poradcov, ktorí reagovali denne na 200 prosieb o pomoc a pre ich maximálnu vyťaženosť bolo aj napriek tomu 200 kontaktov, ktoré sme nemohli prijať.

Kvalita poskytnutých psychologických služieb je pre nás priorita. Teraz nás už je 80, pribudli nám ďalšie „ruky a ústa“, ktoré sú pripravené napísať a povedať ľuďom v náročných chvíľach, že SPOLU TO ZVLÁDNEME.

Potrebu založenia nonstop Krízovej linky pomoci vyprovokoval neviditeľný nepriateľ, ktorého meno na Slovensku dnes už pozná každý - korona vírus a s ním spojený výrazný nárast kontaktov s ľuďmi, ktorí sa pasujú s náročnou situáciou vo svojom živote, prichádzajú o svoje istoty, dôležitých ľudí, veci a aktivity vo svojich životoch. Neviditeľný vírus, ktorý vplýva na duševné bolesti, ktoré tiež nie sú vidieť, ale bolia viac ako tie, ktoré vidno je. V tomto svete neistoty je jedna vec istá – duševné zdravie je počas pandémie COVID-19 vystavované veľkému tlaku, ktoré má v niektorých prípadoch fatálne následky.

Pre mnohých našich klientov je stres a okamihy plné neistoty, ktorým aktuálne musia čeliť, skutočne zaťažkávacou skúškou. Niektorí z nich strach a úzkosť, ktoré nám opisujú, zažívajú vo svojom živote prvý raz. Zdravý človek bez psychických ťažkostí, ktorý sa vo svojom živote sem-tam vyrovnáva s „klasickými“ ochoreniami typu nádcha a chrípka sa v zlomku sekundy ocitne v situácii, ktorú si naozaj ani my, ktorí sa s „koronačasom“ vyrovnávame tiež, nevieme predstaviť. Prekročenie štátnych hraníc, túžba byť s rodinou, prvý kontakt s domovinou za sprievodu vojska a polície, nahnanie do autobusov a rozvoz do štátnych karantén, nápis „REPATRIANT“, testovanie, nekonečné čakanie na výsledky, pozitívne, izolácia, maximálna samota, žiaden kontakt, nápis „REPATRIANT S COVID-19“, jediný kontakt je klopkanie na dvere, ktoré hlási stravu. Bez pomoci a bez podpory...tvorí sa „úrodná pôda“ pre úzkosť, strach, stres, suicidálne myšlienky a tendencie.

A tak, ako počas pandémie rastie počet klientov hľadajúcich psychologickú pomoc všeobecne, rastie aj počet klientov, ktorí k nám prichádzajú v akútne suicidálnej kríze. A to bol hlavný dôvod, prečo sme vytvorili Krízovú linku pomoci, ktorá bezplatne, nonstop poskytuje anonymné a bezpečné miesto pre rozhovory, poradenstvo a zdieľanie svojich pocitov. Pretože práve zdieľanie svojich myšlienok a pocitov môže viesť k zníženiu stresu, upokojeniu silných emócií a poskytnutiu úľavy.

Krízová linka pomoci funguje presne 7 dní. a za prvý týždeň jej prevádzky sme stihli pomôcť už takmer tisícke ľudí volajúcim o pomoc. Chatovú formu pomoci doposiaľ na www.krizovalinkapomoci.sk využilo 713 ľudí, dostali sme 98 mailov s prosbou o pomoc, na telefonické poradenstvo na 0800 500 333 sa obrátilo 74 osôb a službu video poradenstva sme poskytli 8 ľuďom. Všetci potrebovali vypočutie, podporu a psychologickú pomoc a my sme veľmi radi, že sme im ju mohli poskytnúť v takej forme, ktorá im vyhovovala.

Krízová linka pomoci mohla vzniknúť vďaka dobrým ľuďom a otvoreným donorom Nadácii Slovenskej sporiteľne a Nadácií Orange, ktorí duševné zdravie a jeho potreby (nie len) v tomto mimoriadnom čase vnímajú rovnako ako my, za čo sme mimoriadne vdační.

No veľmi dúfame, že sa k nim pripojí štát. Pretože potrebujeme systémovú pomoc.

Pred sebou máme ešte minimálne toľko práce, koľko už máme za sebou.

Kým to bude potrebné, budeme všetkými silami pracovať na udržaní kvalitnej pomoci pre tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom kvôli korona vírusu trpia. Či už sú to pacienti, ich rodiny, zdravotníci, sestry, pracovníci v prvej línii, repatrianti, obete násilia, ľudia, ktorí prichádzajú o prácu a živobytie pre svoje rodiny, duševne chorí, ktorým sa radikálne obmedzil prístup k pomoci, ľudia s myšlienkami na samovraždu, alebo tí, ktorí o niekoho prišli a kvôli korone sa nemôžu rozlúčiť.



Budeme tu pre všetkých, ktorí sa ocitajú v kríze.

